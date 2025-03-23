2 Genç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP’TE SİLAHLI SALDIRI OLDU

Gaziantep’te iftar saatinde husumetli oldukları bireylerin silahlı saldırısına uğrayan iki genç yaşamını yitirdi. Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi’nde meydana geldi. İftar vaktinde, Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek’in (25) bulunduğu aracın önünü husumetlileri keserek durdurdu. Araçtan inen iki genç ile şahıslar arasında tartışma başladı. Tahmini olarak 3-4 kişiden oluşan saldırganlar, mağdurlara pompalı tüfekle ateş etti.

OLAYDA İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ateş açılan gençlerden Fatih Tekin, vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, Enes Şimşek ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Enes Şimşek de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından saldırganları yakalamak amacıyla güvenlik güçleri operasyon başlattı.