“2 Yıl Altı Cezada Hapis Düzeni”

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, açıklamalarında belli bir düzenlemenin gündemde olduğunu belirtti. “2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlik, hiç yatarı yok. Biz diyoruz ki şimdi burada bir oran getirelim; 2 yılın altındakiler de cezaevinde belli bir süre kalabilsin. O da oranla olacak, 1 ay ceza alan daha az, 2 ay ceza alan biraz daha fazla, 3 ay ceza alan biraz daha fazla” şeklinde konuştu.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ

Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin tamamlandığını söyledi. “Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklar. Toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar var. Trafik güvenliğini ihlal, trafikte telefonla konuşma gibi özellikle trafikte şerit değiştirenler, ruhsatsız silahlar. Onlarla ilgili ceza mevzuatında birtakım alt sınırlar, suçların üst sınırları özelikle tekrar değerlendirilebilir” dedi.

KAPSAMLI CEZA PAKETİ

Tunç, açıklamalarında kapsamlı bir ceza paketi üzerinde durduklarını ifade etti. “Epey kapsamlı bir paket olacak. Daha caydırıcı olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek, yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak” dedi. Bu düzenlemelerin yargı süreçlerini daha etkili kılacağına dikkat çekti.