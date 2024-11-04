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“20 Bin Çocuk Kızılay Sokağı’nda”

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KIZILAY HAFTASI KUTLANDI

156 yıllık geçmişiyle her zaman iyiliğin öncüsü olan Türk Kızılay, 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası’nı Kızılay Sokağı’nda yaklaşık 300 okuldan 20 bin öğrenciyle birlikte kutladı. etkinliği, “Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez” temasıyla gerçekleştirildi.

SLOGAN VE REKLAM FİLMİ İLGİ GÖRDÜ

Kızılay Haftası’nın ana temasını yansıtan sloganla hazırlanan reklam filmi büyük beğeni topladı. Bu kampanya, Kızılay’ın değerlerine vurgu yaparak topluma olumlu mesajlar iletmeyi amaçlıyor.

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