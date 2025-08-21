20 İl Merkezli Operasyonda 55 Yakalandı

Gündem

OPERATION DETAILS

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen kapsamlı bir operasyonla birlikte “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” gibi suçlarla ilgili olarak 55 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu şüphelilerden 23’ünün tutuklandığını, 14’ü hakkında ise adli kontrol uygulandığını belirtti.

SHARED RESPONSIBILITY

Operasyon kapsamında elde edilen çok sayıda dijital materyal hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, “Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.” diyerek vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

