20 İlde Operasyon: 55 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 il genelinde gerçekleştirilen bir operasyonda, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis” suçlarıyla bağlantılı olarak toplam 55 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan 55 kişiden 23’ünün tutuklandığını, 14’ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandığını bildirdi.

ŞÜPHELİ DURUMLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Operasyon sonrası pek çok dijital materyalin ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, “Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, halkı bilinçlendirmeyi ve şüpheli durumlarla ilgili önlem almayı amaçlıyor.

Borsa İstanbul Tarihi Yüksek Seviyelerde

Borsa İstanbul'daki BİST 100 endeksi, Türkiye'nin önde gelen şirketlerini kapsayarak tarihi bir zirveye ulaşmayı başardı.
İstanbul’da SMA Stantları Kaldırılıyor

İstanbul'da SMA hastası çocuklar için kurulan sesli stantlara, valilik tarafından metro, köprü, durak ve istasyonlarda izin verilmeyeceği bildirildi.

