20 Milyon Öğrenci Bugün Karne Alacak

EĞİTİM YILI SONUNA GELİNDİ

2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için 3 aylık bir yaz tatili başlıyor. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını çeşitli sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile değerlendirdi.

YKS GÜNDEMDE

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların önünde Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu var. Öğrenciler, yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek. Bu sınav, adayların üniversiteye girişinde önemli bir adım oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair sözlü sınavları 23 Haziran’da başlatacak. Sınavlar, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya gibi 5 ilde gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki yeni müfredat ile birlikte, bu yıl eğitim süreçlerinde birçok yenilik hayata geçirildi. Yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlayarak kademeli bir şekilde ilk defa uygulandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim oldu. Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri kurulmasının ardından, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin içinde meslek ortaokulları açılması ile bu alanda önemli adımlar atıldı. Ayrıca, öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı da belirlendi. 23-27 Haziran tarihleri arasında öğretmenler, uygun görülen eğitim kurumlarında Mesleki Çalışma Programı’na katılabilecek.