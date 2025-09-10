Gündem

20 Yaşındaki Kadın Rezidansta Ölüydü

20-yasindaki-kadin-rezidansta-oluydu

Olay, 6 EYLÜL CUMARTESİ günü saat 19.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre Faslı Jawhara Aboucheikh, akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.’nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti. İkili, dairede biraz vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A., aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. Daha sonra A.A. binadan çıkarak oradan uzaklaştı.

OLAY YERİNDEKİ SONUÇLAR

Sağlık ekipleri, olayın ardından yapılan ihbar üzerine daireye geldiğinde kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri işlem başlattı. Dairede yapılan incelemelerde kokain bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, güvenlik görevlisinin ifadesine de başvurdu. Çalışmalarını sürdüren polis, kadının evde bir kişiyle birlikte kaldığını, şüphelinin güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söyledikten sonra olay yerinden ayrıldığını belirledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeni Düzenleme, Çocuk Faillerin Cezasını Artırıyor

Çocukların failliğinin arttığı cinayetler üzerine Adalet Bakanlığı, 16 yaşını doldurmuş bireyler için kasten öldürme suçlarına yönelik ceza indirimini kaldırmayı hedefliyor.
Gündem

Fenerbahçe Ve Beşiktaş’a 25 Yılda 23 T.D

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000’li yıllarda 23 teknik direktörle istikrar sorununu ortaya koyarken, Galatasaray 18, Liverpool ise 133 yılda sadece 21 teknik adamla çalıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.