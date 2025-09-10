20 Yaşındaki Kadın Rezidansta Ölüydü

Olay, 6 EYLÜL CUMARTESİ günü saat 19.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre Faslı Jawhara Aboucheikh, akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.’nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti. İkili, dairede biraz vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A., aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. Daha sonra A.A. binadan çıkarak oradan uzaklaştı.

OLAY YERİNDEKİ SONUÇLAR

Sağlık ekipleri, olayın ardından yapılan ihbar üzerine daireye geldiğinde kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri işlem başlattı. Dairede yapılan incelemelerde kokain bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, güvenlik görevlisinin ifadesine de başvurdu. Çalışmalarını sürdüren polis, kadının evde bir kişiyle birlikte kaldığını, şüphelinin güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söyledikten sonra olay yerinden ayrıldığını belirledi.