200 Adet F-15EX, 142 Milyar Dolar!

GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

ABD ve Suudi Arabistan, 142 milyar dolarlık dev bir silah anlaşmasına imza atarak Orta Doğu’nun güç dengesini yeniden oluşturuyor. Boeing’in ürettiği 200 adet F-15EX Eagle II savaş uçağı, bu anlaşmanın en dikkat çekici parçası. Donald Trump’ın 13 Mayıs 2025’teki Riyad ziyaretiyle duyurulan bu anlaşma, Beyaz Saray tarafından “tarihin en büyük savunma anlaşması” olarak tanımlanıyor. 17.5 ton mühimmat kapasitesi ve dünyanın en gelişmiş radar sistemlerinden biriyle donatılan F-15EX, Suudi Hava Kuvvetleri’ni çok farklı bir seviyeye taşıyacak. Boeing, Suudi Arabistan’ı küresel tedarik zincirine dahil etmeyi planlarken, İsrail’den Japonya’ya birçok ülke bu “kıyamet günü uçağı” için sıraya girdi. İşte bu tarihi anlaşmanın detayları ve F-15EX’in gökyüzünü sarsan özellikleri!

ANLAŞMANIN DETAYLARI VE KAPSAMI

Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti, sadece diplomatik bir ziyaret değil aynı zamanda 300 milyar dolarlık enerji, savunma ve teknoloji anlaşmalarının başlangıcını simgeliyor. Savunma alanında imzalanan 142 milyar dolarlık paket, beş ana kategoride şekilleniyor: Hava Kuvvetleri ve Uzay Teknolojileri, Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Deniz ve Kıyı Güvenliği, Sınır Güvenliği ve Kara Birlikleri, Bilgi ve İletişim Sistemleri. Hava Kuvvetleri ve Uzay Teknolojileri içerisinde 200 adet F-15EX savaş uçağı ve Hercules nakliye uçakları bulunuyor.

F-15EX: GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Boeing’in F-15EX Eagle II modeli, ABD Hava Kuvvetleri’nde “F-15 OR” adıyla biliniyor ve gökyüzünde rakipsiz bir güç vadediyor. Uçağın 17.5 ton mühimmat ve füze taşıma kapasitesi bulunuyor, APG-82V1 AESA radar ile uzun menzilli hedef tespiti yapabiliyor ve EPAWSS elektronik harp sistemi ile donatılıyor. 2200 km harekat yarıçapı, Mach 2.5 hız ve 13 ton silah kapasitesi, F-15EX’i hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde son derece etkili hale getiriyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN STRATEJİK HAMLESİ

Suudi Hava Kuvvetleri, şu anda F-15C/D ve F-15S modellerini kullanıyor. Ancak 200 adet F-15EX satın almak, Riyad’ın bölgesel rakiplerine, özellikle de İran’a karşı elini güçlendirecek bir adım olacak.

İSRAİL’İN F-15EX YARIŞINDAKİ DURUMU

İsrail, F-15EX yarışında Suudi Arabistan’ın gerisinde kalsa da Maariv’in haberine göre, Tel Aviv 25 adet F-15EX için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma üzerinde çalışıyor. İlk teslimatlar 2028’de başlaması bekleniyor. Israil’in mevcut 25 F-15I filosu, İran’daki hedefleri vurma kapasitesine sahip ancak F-15EX’in gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleri bu kabiliyeti önemli ölçüde artıracak. F-15EX’e ilgi gösteren ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Endonezya, Singapur, Tayland, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Polonya yer alıyor. Endonezya, 24 adet F-15EX için Boeing ile mutabakat zaptı imzaladı. Katar, 2017’de 36 adet F-15QA için 12 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı ancak F-15EX’in üstün özelliklerine geçiş yapmayı düşünebilir. 200 adet F-15EX’in birim maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar olarak hesaplanıyor, fakat Suudi Arabistan’ın özel konfigürasyon taleplerinin bu fiyatı artırabileceği belirtiliyor. Bu toplam 142 milyar dolarlık anlaşma, uçakların yanı sıra füze sistemleri, helikopterler ve eğitim paketlerini de kapsıyor.