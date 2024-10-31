2024-2025 Ramazan Başlangıç Tarihleri Belli Mi?

RAMAZAN AYININ BAŞLANGIÇ TARİHİ BÜYÜK BİR HEYECAN YARATIYOR

2024-2025 yılı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, bütün Müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. “Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2024 – 2025?” sorusu sıkça gündeme geliyor. Bu yıl Ramazan hangi tarihte başlayacak ve bitecek? Müslümanlar için ibadet, yardımlaşma ve arınma dönemi olan Ramazan, oruç ibadeti ve toplumsal dayanışmanın yoğun bir şekilde yaşandığı özel bir aydır. Her sene hicri takvime göre belirlenen Ramazan, miladi takvimle yaklaşık 10-11 gün önce başlayarak dini takvimi takip ediyor.

RAMAZAN 2025 YILINDA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Bu dönemde Müslümanlar, sabah imsaktan akşam iftara kadar oruç tutacak ve ibadetlerle manevi bir yenilenme yaşayacak. Ramazan ayı 29 Mart Cumartesi günü sona erecek ve ertesi gün Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanmaya başlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 yılında Ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlayıp 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan boyunca oruç tutulacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Müslümanlar, bu özel günlerde sevdikleriyle bir araya gelip bayramın coşkusunu paylaşacak.