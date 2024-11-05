2024 ABD Başkanlık Seçimi Sandıkları Açıldı

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İÇİN SANDIKLAR AÇILIYOR

ABD, 2024 başkanlık seçimleri için bugün halk sandık başına gidiyor. Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, bu seçimde yarışacak. Ülkedeki seçim sistemi doğrultusunda, “salıncak eyaletlerdeki” sonuçlar, kazananı belirlemede büyük bir rol oynayacak.

ABD’nin doğu eyaletlerinde başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemleri başladı. Anketler, bu seçimlerin en önemli meseleleri arasında enflasyon, ekonomik sorunlar, kürtaj ile ilgili tartışmalar ve sınır güvenliği konularının etkili olduğunu ortaya koyuyor. Seçmenlerin oy vermelerine yol açan bu konular, seçim sürecinde belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.