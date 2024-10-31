2024-ara-tatil-tarihleri-belli-oldu

ÖĞRENCİLERİN DİNLENME FIRSATI

2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenciler, yoğun ders döneminin ardından ilk ara tatil için geri sayımı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, bu yılki bir haftalık ara tatil süresi, hem öğrenciler hem de öğretmenler için kısa bir dinlenme fırsatı tanıyor. “Bir haftalık ara tatil ne zaman 2024?” sorusu, öğrencilerin ve velilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu yılki ara tatil dönemi, öğrencilere ders stresinden uzaklaşma ve aileleriyle vakit geçirme imkânı sunuyor.

TATİL TARİHLERİ BELİRLENDİ

Okullar, belirlenen bir haftalık süreçte kapalı olacak ve öğrenciler, ikinci döneme hazırlık için dinlenme sürecine girecek. Ara tatil tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte aileler, tatil planlarını oluşturmaya başladı. “Bir haftalık ara tatil ne zaman 2024?” sorusuna geldiğimizde, bu seneki ilk ara tatilin 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşeceği bildiriliyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere öğrenciler, toplamda 9 gün tatil imkânı bulacak.

Öğrenciler, 31 Mart 2025 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ikinci dönem ara tatilinin ardından eğitimlerine devam edecek. Yıl sonunda ise 20 Haziran’da okulların kapanması ile birlikte yaz tatiline başlayacaklar.