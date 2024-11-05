2024 Seçiminde Amerika Başkanı Kim?

BAŞKANLIK SEÇİMİNE DAİR MERAKLAR

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım 2024’te gerçekleşen başkanlık seçimi, dünya genelinde ilgiyle izleniyor. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris arasındaki başkanlık mücadelesi, büyük bir heyecan yaratıyor. Herkesin aklında aynı soru var: “Amerika’nın yeni başkanı kim olacak? Donald Trump mı, yoksa Kamala Harris mi?”

SEÇİM SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

Seçim süreci, Türkiye’den uzak olan birçok ülkede de dikkate değer bir dikkatle takip ediliyor. Hem Trump’ın hem de Harris’in kampanyaları, seçmenlerde büyük bir etki bırakıyor. Seçim sonuçlarının açıklanması, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük bir önem taşıyor. Tüm dünya, Amerika’daki bu önemli durumu yakından izliyor.