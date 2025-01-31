2024’te 8,59 Milyar Dolar Harcandı

FUTBOL KULÜPLERİ TRANSFERDE REKOR HARCA CLADI

Futbol kulüpleri, 2024 yılında uluslararası transferler için toplam 8,59 milyar dolar bonservis bedeli harcadı. FIFA’nın Küresel Transfer Raporu’na göre, profesyonel erkek futbolunda bu yıl 22 bin 779 futbolcu için yapılan harcamalar, uluslararası transferde kaydedilen en yüksek ikinci bonservis miktarı oldu.

GEÇEN YILIN REKORU AŞILAMADI

2024 yılı için belirlenen 8,59 milyar dolarlık bonservis, 2023 yılındaki 9,66 milyar dolarlık uluslararası transfer harcaması rekorunun altında kalıyor. 2023 yılı, futbol dünyasında en yüksek bonservis harcamasının yapıldığı yıl olarak kaydedildi ve bu rekor hala geçerliliğini koruyor.