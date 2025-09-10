2025-2026 Umre Fiyatları Açıklandı!

Her yıl binlerce insanın merakla beklediği umre turları için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan önemli bir açıklama yapıldı. Kutsal topraklara gitmek isteyenler için 2025-2026 yılına ait turların tarihleri ve ücretleri belirlendi. Açıklanan programa göre, belirlenen ücretleri ilgili banka hesaplarına yatıran yolcular, kayıt işlemlerini ister il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla, isterlerse de e-Devlet sistemi üzerinden rahatlıkla tamamlayabiliyor.

UMRE TURLARINDA SUNULAN HİZMETLER

Diyanet’in düzenlediği umre turları kapsamında yolculara, Mekke ve Medine’de konaklamaları, yemek hizmetleri, şehirler arası ulaşım, uçak bileti, vize işlemleri ve kutsal şehirlerdeki önemli ziyaret noktalarının rehber eşliğinde gezilmesi gibi geniş kapsamlı hizmetler sunuluyor. Bu sayede, umre ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar güvenli ve organize bir şekilde kutsal yolculuğa çıkabiliyor.

UMRE FİYATLARI AÇIKLANDI

Umre ücretleri, servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklama arasında farklılık gösteriyor. Ayrıca, 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik odaların tercih edilmesi, fiyatları etkileyen bir diğer unsur. 11 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik odada 5490, 3 kişilik odada 5190, 4 kişilik odada ise 4990 Suudi Arabistan Riyali; 15 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik odada 6100, 3 kişilik odada 5700, 4 kişilik odada 5450 Suudi Arabistan Riyali olarak belirlenmiştir. 24 günlük servisli normal konaklama ücreti için ise 2 kişilik odada 7350, 3 kişilik odada 6750, 4 kişilik odada 6400 Suudi Arabistan Riyali isteniyor.

Yürüme normal konaklama fiyatları da farklılık göstermekte. 11 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik odada 6350, 3 kişilik odada 5800, 4 kişilik odada 5500 Suudi Arabistan Riyali; 15 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik odada 7275, 3 kişilik odada 6550, 4 kişilik odada ise 6150 Suudi Arabistan Riyali olarak belirleniyor. 20 günlük yürüme normal konaklama fiyatları ise 2 kişilik odada 8290, 3 kişilik odada 7400, 4 kişilik odada 6850 Suudi Arabistan Riyali’dir.