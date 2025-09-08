2025-DGS Sonuçları Açıklandı

SONUÇLARA ERİŞİM İMKANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın yerleştirme işlemleri 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 14.00 itibarıyla, ÖSYM’nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle kolayca ulaşabilir.

KAYIT İŞLEMLERİ 11-17 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Kazanan adaylar, kayıt işlemlerini ilgili üniversitelerin belgeleriyle birlikte 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyenler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını kullanarak ‘https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit’ adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecek.

BELGELERİN ZAMANINDA TESLİM EDİLMESİ ŞART

Elektronik kayıt işlemi yapan adayların, ders kayıt süreçlerinde problem yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla tamamlandığını gösteren yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Ayrıca, e-kayıt işlemlerini başarıyla gerçekleştiren adayların, üniversite web sitelerinde belirtilen belgeleri, belirlenen tarih aralığında elden teslim etmeleri gerekiyor.