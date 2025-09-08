2025-DGS Sonuçları Açıklandı

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan duyuruya göre, 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlama imkanına sahip.

KAYIT PROSESİ BAŞLIYOR

Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasına yönelerek, belirlenen tarihler arasında elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

BELGELERİN TESLİMİNDE DİKKAT

Adayların, elektronik kayıt işlemlerini başarıyla gerçekleştirdiklerine dair yazıyı ekranda görmeleri, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları açısından önem taşıyor. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitelerinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmeleri gerekiyor.