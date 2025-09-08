2025-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM’DEN YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugünden itibaren saat 14.00’te ÖSYM’nin resmi web sitesi olan ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabiliyor.

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-Devlet Kapısı’ndaki ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını kullanarak, ‘https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit’ adresinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında işlem yapabiliyor.

BELGELERİN ZAMANDA TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt süreçlerinin başarıyla tamamlandığını gösteren yazıyı ekranlarında görmeleri önem taşıyor. Ayrıca, elektronik kayıt işlemlerini bitiren adayların, üniversitelerin web sitelerinde belirtilen belgeleri belirtilen tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.