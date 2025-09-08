Gündem

2025-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2025-dgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi

ÖSYM’DEN YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugünden itibaren saat 14.00’te ÖSYM’nin resmi web sitesi olan ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabiliyor.

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-Devlet Kapısı’ndaki ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını kullanarak, ‘https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit’ adresinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında işlem yapabiliyor.

BELGELERİN ZAMANDA TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt süreçlerinin başarıyla tamamlandığını gösteren yazıyı ekranlarında görmeleri önem taşıyor. Ayrıca, elektronik kayıt işlemlerini bitiren adayların, üniversitelerin web sitelerinde belirtilen belgeleri belirtilen tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Çöp Kamyonu Geri Manevra Yaptı

Akşemsettin Mahallesi'nde geri giden çöp kamyonu aydınlatma direğine çarparak temizlik görevlisinin kolunu koparttı; bir işçi de yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.
Gündem

Polis Merkezine Saldırıda Gözaltı 9!

İzmir'deki iki polis şehidinin katil zanlısıyla bağlantılı olduğu belirlenen İran vatandaşı 32 yaşındaki bir kişi, İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.