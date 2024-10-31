2025 Enflasyon Hedefi Açıklandı

TÜRKİYE’NİN SEÇİMSİZ DÖNEM PLANLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin önümüzdeki seçimsiz döneminde uzun vadeli dönüşümler üzerinde duracağını belirtiyor. Yılmaz, özellikle orta gelir tuzağını aşarak ülkelerini yüksek gelirli ülkeler arasında görmek istediklerini ifade ediyor.

Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunda üç aşamalı bir strateji benimsediklerini aktarıyor. Bu stratejilerin geçiş, dezenflasyon ve kalıcı fiyat istikrarı olarak sıralandığını dile getiriyor. 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 20’nin altına düşürülmesi hedefleniyor. Yılmaz, “Gelecek yıl sonu itibarıyla yüzde 20’nin altında bir enflasyonu hedefliyoruz” diyor.

VERGİ ADALETİ DÜZENLEMELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, vergi adaleti konusunda yapılan düzenlemeler üzerine de bilgi veriyor. Alt gelir gruplarına yönelik vergi yükünü hafiflettiklerini ve temel gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 1 olarak uyguladıklarını ekliyor.

ORTA VADELİ PLAN’IN TEMELİ

Orta Vadeli Plan (OVP) hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, OVP’nin temel politikalarda istikrar sağlayacağını, büyüme, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlara odaklanılacağını belirtiyor.