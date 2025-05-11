2025’in İlk 4 Ayında, 498 Bin 666 İşlem

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ülkede trafik denetimleri, ekipler tarafından kararlılıkla sürdürülüyor. Gerçekleştirilen bu denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücüler belirlenerek gerekli işlemler yapılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda son uygulamaların detaylarını aktarırken, “Lütfen trafik ışıklarına uyalım” ifadelerini kullandı. Bakan, 2025 yılının ilk 4 aylık döneminde, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, “369 bin 457 araca/sürücüye trafik ışık ihlali nedeniyle işlem yapıldı. 2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız ‘kırmızı ışık ihlali’ nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın” şeklinde açıklama yaptı.

YOLCULUKLARIN ANLAMINI UNUTMAYALIM

1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin aracın denetlendiğine dikkat çeken yerlikaya, “Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce bu tarihler arasında 3 milyon 600 bin 17 araç kontrol edildi. Mevzuatta izin verilmeyen araçlarda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311 sürücü, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818 araç, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplamda, 498 bin 666 araca/sürücüye işlem yapıldı” açıklamalarına yer verdi. Yerlikaya, “Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” diyerek trafik güvenliğine vurgu yaptı.