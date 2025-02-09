2025 İOKBS Başvuru ve Sınav Detayları

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci 10 Şubat’ta başlayacak ve 3 Mart 2025’te sona erecek. Öğrenciler ve velilerin, e-Okul sistemi üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Bu süreçte gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi şart.

SINAV GÜNÜ VE MERKEZLERİ

MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 Pazar günü yapılacak. Öğrenciler, belirtilen tarihte belirlenen sınav merkezlerinde sınava girecekler. Sınav giriş belgeleri ve sınav yeri bilgileri, sınavdan en az 7 gün önce MEB’in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden duyurulacak. Bu belgede; öğrencinin sınava gireceği yer, salon numarası, oturma düzeni ve sınav için alınacak özel tedbirler gibi bilgiler bulunacak.

Bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Bursluluk sınavına başvuruda bulunan öğrenciler, burs almaya hak kazanırlarsa, öğrenim süreleri boyunca belirlenen aylık ödeme desteğinden yararlanabilecekler.