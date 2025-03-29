2025 İstanbul Bayram Namazı Saati Kaçta?

2025 RAMAZAN BAYRAMI İÇİN NAMAZ SAATİ

2025 Ramazan Bayramı’nın namaz saati, İstanbul’da yaşayan halk tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle kalabalık şehirlerde, bayram namazı saatleri geniş bir kitleyi etkiliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanarak camilere gidecek olan vatandaşlar için “İstanbul bayram namazı saat kaçta?” sorusu büyük bir önem arz ediyor. Cami önlerinde sabah erken saatlerde oluşacak yoğunluğa karşı herkesin hazırlıklı olması gerekiyor. Peki, İstanbul’da bayram namazı ne zaman kılınacak? Diyanet’in açıkladığı namaz saatlerine göre, İstanbul’da bayram namazı 30 Mart 2025 Pazar günü saat 07:07’de gerçekleştirilecek. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, bayram namazı Şevval ayının ilk günü sabahında eda ediliyor.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

Sabah namazından sonra camilerde bir araya gelecek olan müminler, bayram namazını topluca eda ederek bayramı karşılamış olacaklar. İki rekattan oluşan bayram namazının kılınışı şu şekilde oluyor: İlk rekatta, niyet ettikten sonra tekbir alınıyor ve eller bağlanıyor. Sübhaneke duası okunduktan sonra, eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar tekbir alınıyor ve eller yanlara salınıyor. Bir kez daha tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam, “Euzü besmele” çekerek, açık bir şekilde “Fatiha suresi” ve ardından “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat bu esnada imamı dinliyor. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçiliyor.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çektikten sonra açıkça “Fatiha suresi” ve yine “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek kadar Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat, sessiz bir şekilde imamı dinliyor. Ardından, ilk rekatta olduğu gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara bırakılıyor. Yine tekbir alındıktan sonra eller yanlara salınıyor, son olarak 4. tekbir alınıyor ve bu defa eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidiliyor. Rüku ve secdenin ardından oturulup “Tahiyyat ile Salli-Barik duaları” okunarak öncelikle sağa, ardından sola selam verilerek namaz tamamlanıyor. Müezzin eşliğinde cemaat, üç defa tekbir getiriyor. Sonrasında, imam hatip bayram hutbesini okumaya başlıyor.