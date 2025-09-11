Opel Frontera Elektrik, uygun fiyatlı SUV

ARTAN REKABET ORTAMINDA ÖNE ÇIKIYOR

Elektrikli otomobil sektöründeki rekabet giderek tırmanırken, markalar fiyat ve donanım avantajlarıyla dikkat çekmeye çalışıyor. Almanya’nın köklü otomobil markası Opel, bu mücadelede geride kalmıyor. Eylül ayında güncellenen fiyat listesi ile Opel Frontera Elektrik, neredeyse ikinci el ve ağır hasarlı bir Clio fiyatına alınabilecek seviyelere düşerek ilgi çekiyor.

UYGUN FİYAT VE YENİ TEKNOLOJİLER SUNUYOR

C-SUV segmentinde yer alan Frontera Elektrik, sadece cazip fiyatıyla değil, sunduğu teknolojilerle ve geniş iç hacmiyle de önemli bir fırsat sağlıyor. Opel Frontera Elektrik, markanın modern tasarım anlayışını yansıtan güçlü bir görünüm sergiliyor. Opel Vizor ön panjur tasarımı ve dinamik gövde hatlarıyla öne çıkan bu araç, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde güven veren bir performans sunuyor.