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2025 KPSS Tarihleri ve Başvuru Ayrıntıları

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ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak kamu personeli seçme sınavı (KPSS) için adayların sınav ve başvuru tarihlerinin netleşmesini sağladı. 2025 yılında gerçekleştirilecek KPSS oturumları, adayların kamu kadrolarına yerleşmelerine büyük ölçüde katkı sağlayacak önemli tarihler olarak belirlendi. Sınava girmek isteyen adaylar, 26 Haziran – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.

BAŞVURU SÜREÇLERİ VE SONUÇ AÇIKLAMALARI

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025’te açıklanacak. Adaylar, bu sonuçları öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapabilecekler. KPSS, kamu kurumlarına personel alımı için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan en önemli sınavlardan biri olarak öne çıkıyor. Sınav sonucunda, kamu kurumlarına birçok farklı kadro için atamalar gerçekleştirilecek.

KİMLER KPSS’YE BAŞVURABİLİYOR?

KPSS’ye başvurabilecek adaylar, gerekli şartları yerine getirerek bu önemli sınavda yer alabiliyorlar. Bu sınav, kamu sektörü hedefleyen bireyler için gereken bir konu olduğundan, adayların dikkatli bir şekilde başvuru süreçlerini takip etmeleri büyük önem taşıyor.

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