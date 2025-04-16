2025 Öğretmen Atamaları İçin Tarihler Belli!

MEB 2025 YILI ÖĞRETMEN ATAMALARI BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak yeni öğretmen atamaları, 2025 yılı itibarıyla gerçekleşecek. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olma hayaliyle atama bekleyen binlerce kişinin dikkatinde. İşte, MEB 2025 öğretmen ataması hakkında güncel bilgiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum” diye duyurdu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “15 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı’ müjdesi verilmiştir” denildi. Bu duyuru çerçevesinde, 2024 KPSS puanıyla istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvurular alınacak ve puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınav için çağrılacak.

ATAMA SÜRECİ VE TAKVİM

KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50’sinin hesaplanmasıyla oluşacak atama puanına göre sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirilecek. 2025 yılı içerisinde 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru detayları ve kontenjan dağılımı 18 Nisan 2025’te ilan edilecek. Başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde duyurulacak. Ayrıca, Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atama ile ilgili takvim detayları, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Eğitim ailemize katılacak öğretmenlerin atanma sürecinin her aşaması mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecek.