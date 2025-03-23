2025 Ramazan İkramiye Ödemeleri Başlıyor

GÜNDEM BELİRLENİYOR

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalırken, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihi kesinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dakika açıklamasıyla 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bayramın 30 Mart’ta başladığı düşünüldüğünde, ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce gerçekleşeceği belirtiliyor.

İKRAMİYE TUTARI NE OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması kararlaştırılmıştı, ancak bu karar Meclis’ten onay almayı gerektiriyor. SGK’nın açıklamasında ise “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce ikramiyelerin bayram öncesi hesaplara yatırılacağını bildirmişti. SGK’nın son duyurusuyla birlikte, 24 Mart’tan itibaren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tahsis numaralarına göre ödemelerini alacak. Ödemelerin 24-28 Mart haftası içinde tamamlanacağı açıklandı.

KİMLER YARARLANACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanacaklar arasında, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar yer alıyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile diğer hak sahipleri de bu ödemeden faydalanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hak sahipliği oranında ikramiye alacak.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANIYOR

SGK, geçmiş yıllarda olduğu gibi ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre sırayla yapacak. Kesin takvim önümüzdeki günlerde açıklanacak olsa da, 24 Mart Pazartesi günü ödemelerin başlaması, emeklilerin bayram hazırlıklarını rahatça yapmalarına olanak tanıyacak. İkramiyelerin maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacağı ve e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği belirtildi. SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günleri şöyle olacak: 17, 18, 19 olanlara 24 Mart, 20, 21, 22 olanlara 25 Mart, 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart. BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 27 Mart, Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ise Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart olarak belirlendi.