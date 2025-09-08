2026-2028 OVP Hedefleri Açıklandı

2026-2028 ORTA VADELİ PROGRAMIN YAYIMLANMASI

2026-2028 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program resmi olarak yayımlandı. 2025-2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme hedefleri yeni OVP’de düşürüldü. 2028 yılında büyüme hedefi ise yüzde 5 olarak belirlendi. OVP değerlendirme kısmında, “Enflasyon, hizmet fiyat artışındaki katılığın sürmesi ve gıda fiyatlarında gözlenen artışlardan dolayı 2025-2027 OVP’de öngörülen hedefin üzerinde seyrediyor” ifadesine yer verildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE ARTILAR

Önceki Orta Vadeli Program’da yüzde 17,52 olarak belirlenen 2025 enflasyonu, yeni OVP’de yüzde 28,5’e yükseltildi. 2026 için önceden belirlenen yüzde 9,7 olan hedef, yüzde 16’ya çıkarıldı. 2027 için enflasyon oranı yüzde 9, 2028 için belirlenen hedef ise yüzde 8 olarak öngörüldü.

BÜYÜME HEDEFLERİNDE DÜŞÜŞ

2025 yılı için öngörülen yüzde 4 olan büyüme hedefi, 3,3 olarak revize edildi. 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5’tan yüzde 3,8’e düştü. 2027 yılı için belirlenen yüzde 5 olan büyüme hedefi de yeni OVP’de yüzde 4,3 oldu. 2028 için ise büyüme hedefi yine yüzde 5 olarak belirlendi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR HEDEFLERİ

Milli gelirin 2025’te 1 trilyon 569 milyar dolar, 2026’da 1 trilyon 658 milyar dolar, 2027’de 1 trilyon 763 milyar dolar, 2028’de ise 1 trilyon 886 milyar dolar olması ön görülüyor. Kişi başına düşen gelirin 2025’te 17 bin 748, 2026’da 18 bin 621, 2027’de 19 bin 710, 2028’de 20 bin 987 dolar olması bekleniyor.

İŞSİZLİK HEDEFLERİ

İşsizlik oranı hedefleri ise sırasıyla 2025 için yüzde 8,5, 2026 için yüzde 8,4, 2027 için yüzde 8,2, 2028 için yüzde 7,8 olarak belirlendi. Ayrıca, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’e gerilemesi bekleniyor.

CARI DENGE BEKLENTİLERİ

Programda cari denge ile ilgili 2026’da 22,3 milyar dolarlık açık tahmini yapıldı. 2027’de açığın 20,5 milyar dolara, 2028’de ise 18,5 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor. Cari açığın milli gelire oranı ise 2026’da yüzde 1,3, 2027’de yüzde 1,2, 2028’de ise yüzde 1 olması tahmin ediliyor.

İHRACAT VE İTHALAT HEDEFLERİ

İhracatta hedefler 2026’da 282 milyar dolar, 2027’de 294 milyar dolar, 2028’de de 308,5 milyar dolar olarak belirlendi. İthalat hedefleri 2026 için 378 milyar dolar, 2027 için 393 milyar dolar, 2028 için 410 milyar dolar olarak öngörülüyor.

DOLAR KURU TAHMİNLERİ

Dolar kuru tahminleri, yıl ortalaması yeni OVP’de şöyle belirlendi: 2025: 39,63 (artış +%20,7), 2026: 46,60 (artış +%17,6), 2027: 50,71 (artış +%8,8), 2028: 53,76 (artış +%6,0).

OVP’DE DEĞERLENDİRME VE DÖNÜŞÜM ADIMLARI

OVP değerlendirme kısmında, “Orta Vadeli Program (2025-2027)’da üç yıllık dönemde izlenecek makroekonomik politika çerçevesi ve tedbirleri ortaya konulmuş, öncelikli reform alanlarına yönelik somut düzenlemeler takvime bağlanarak Programın ilgili kurumlar tarafından etkin, koordineli ve disiplinli şekilde uygulanması sağlanmıştır” ifadesine yer verildi.

Ek olarak, enflasyonun artışında “geçmiş enflasyona endeksleme davranışının güçlü olduğu hizmet fiyat artışlarının sürmesi ve iklim koşullarına bağlı olarak gıda fiyatlarında gözlenen artışlar” etkili oluyor. OVP kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm adımlarının yanı sıra kamu harcamalarında etkinlik, vergilemede adalet ve kayıt dışılığın azaltılması yönünde uygulamalar kararlılıkla sürdürülüyor. 2026-2028 döneminde hayata geçirilecek öncelikli dönüşüm adımları ve takvimi güncelleniyor.