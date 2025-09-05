2026’dan itibaren Tuşlar Geri Dönüyor

EURO NCAP’İN YENİ GÜVENLİK KURALLARI

Euro NCAP, araç güvenlik standartlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Kurum, sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekranların aşırı kullanımına karşı harekete geçiyor ve 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını yalnızca ekran üzerinden yöneten araçların 5 yıldız almayacağını duyuruyor.

KURALIN UYGULAMASI 2026’DA BAŞLIYOR, 2029’DA SIKILAŞIYOR

Yeni kurala göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesini alamayacak. 2029’dan itibaren ise kriterlerin daha da sıkılaşacağı belirtiliyor. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi günlük kullanımda sık başvurulan fonksiyonların da yalnızca ekrana bağlı olması halinde, puan kırılması planlanıyor.

ARAŞTIRMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Euro NCAP’in kararında araştırma sonuçları etkili oluyor. Her 4 kazadan 1’i araç içinde dikkat dağılması nedeniyle meydana gelirken, yapılan testlere göre Apple CarPlay menüsünü kullanmanın hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıttığı ortaya çıkıyor. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonda mesaj atmaktan bile daha tehlikeli bulunuyor.

OTOMOTİVDE YENİ DÖNEM

Bu karar bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı önemsediği için fiziksel tuşlara geri dönüşün hızlanması bekleniyor. Mercedes gibi bazı markaların, aynı zamanda yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu sayede menü karmaşasının azalması ve sürücünün daha az dikkat dağılması hedefleniyor.

AB VE ABD FARKI

Konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na taşınsa da, henüz yasal bir zorunluluk getirilmiyor. Ayrıca ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği belirtilse de, Tesla gibi markaların etkisi nedeniyle ABD’nin daha esnek davranabileceği öngörülüyor.