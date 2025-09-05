2026’dan İtibaren Tuşlar Geri Gelecek

YENİ GÜVENLİK STANDARTLARI GELİYOR

Euro NCAP, araç güvenlik standartlarında önemli adımlar atıyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekranların aşırı kullanımını önlemek amacıyla harekete geçen kurum, 2026 yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını yalnızca ekran üzerinden yöneten araçlara 5 yıldız vermeyecek. Bu yeni düzenleme ile araç güvenliği için yeni bir dönem başlayacak.

KURALLAR SIKILAŞIYOR

Yeni kurala göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler sadece dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesini elde edemeyecek. 2029 yılı itibarıyla ise kriterlerin daha da sıkılaşması bekleniyor. Bu süreçte sıcaklık kontrolü ve ses seviyesi gibi günlük kullanımda sıkça karşılaşılan fonksiyonların yalnızca ekrana bağlı olması durumunda puan kırılması planlanıyor.

ARAŞTIRMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Euro NCAP’in aldığı bu karar, yapılan araştırma sonuçlarından da etkileniyor. Her 4 kazadan 1’i araç içinde dikkat dağılması nedeniyle gerçekleşirken, yapılan testlere göre Apple CarPlay menüsünü kullanmak, hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıtıyor. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonda mesaj atmaktan bile daha tehlikeli bulunuyor.

FİZİKSEL TUŞLARA DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Bu karar bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı ön planda tutması nedeniyle fiziksel tuşlara dönüşün hızlanması bekleniyor. Mercedes gibi bazı markaların yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu da menü karmaşasının azalması ve sürücünün daha az dikkat dağılması amacı taşıyor.

AB VE ABD ARASINDAKİ FARKLAR

Konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na taşınsa da, hala yasal bir zorunluluk getirilmiş değil. Ayrıca ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği vurgulansa da, Tesla gibi markaların etkisi nedeniyle ABD’nin daha esnek davranabileceği öngörülüyor.