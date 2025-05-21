“21 Çocuk Drenaj Tünelinde Bulundu”

ANTALYA’DA DRONAJ ÇALIŞMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Dün öğle saatlerinde Antalya’nın Kepez ilçesinde Habipler Mahallesi’nde, Kepez Belediyesi’nin su taşkınlarına karşı yürüttüğü drenaj çalışmaları çerçevesinde oluşturulan tüneller beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Çocukların bu tünellere girdiğini gören çevre sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ÇOCUKLARIN SAYISI 21 OLDU

Ekipler olay yerine ulaştığında, drenaj hatlarından toplam 21 çocuğun çıktığı bilgisi elde edildi. Yaklaşık 600 metre uzunluğunda üç ayrı tünelde kontrol amaçlı arama yapan itfaiye ekipleri, başka bir çocuğa rastlamadı. Ancak içeride çeşitli ayak izlerine ulaşıldı, bu da durumu düşündürücü hale getirdi.

TÜNELDE YATAK BULUNDU

Yapılan incelemelerde, tünel girişinin önceden demir tellerle kapatıldığı, ancak kimliği belirsiz kişilerce tellerin eğilerek açıldığı belirlendi. Ekiplerin tünel içerisindeki araştırmalarında dikkat çeken bir nesne keşfedildi: tek kişilik bir yatak. Bu durum, tünelin yalnızca çocukların merakına değil, olası başka kullanımlara da açık olduğuna işaret ediyor. Arama çalışmalarının sonlanmasının ardından güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Belediye ekipleri, tünel girişini tekrar demir tellerle sağlam bir şekilde kapatarak bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.