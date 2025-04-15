21 Yaşındaki Damat, Kayınvalidesini Hamile Bıraktı

SOSYAL MEDYA YASAK AŞKI KONUŞUYOR

Sosyal medya, damat ile kayınvalide arasında ortaya çıkan yasak aşkı gündeme taşıyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol’un programına başvurdu. 21 yaşındaki Cuma’nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak bir ilişki yaşadığı ve bu durum sonucunda kadının hamile kaldığı bilgisi ortaya çıktı. Dilek Şahin ile nişanlanan Cuma Doğan, kayınvalidesi Güldane Şahin’in evine sıkça gitmeye başlamış ve samimiyetlerini artırmış.

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte görmesi üzerine, bu durumu babasına anlatması halinde tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu olan genç kadın, babası Turan Şahin ile birlikte katıldığı programda annesi Güldane Şahin’in nişanlısı Cuma Şahin’i neden kaçırdığını anlattı. Gözyaşları içinde Dilek, “Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum” diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.