23. Hafta Sonrası Süper Lig Durumu

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI
Süper Lig’de 23. hafta tamamlandı. Haftanın son karşılaşmalarında Trabzonspor, Eyüpspor’u 1-0 ile geçti. Diğer bir mücadelenin sonucu ise Bodrum FK ile Göztepe arasında golsüz beraberlik olarak belirlendi. Galatasaray ve Adana Demirspor arasındaki maç ise konuk takımın sahadan çekilmesiyle sona erdi. Galatasaray, 57 puanla liderlik koltuğunda oturmayı sürdürüyor. Alanyaspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe, 54 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lideri takibi devam ediyor.
23. HAFTANIN SONUÇLARI
23. haftanın sonuçlarına göre:
Samsunspor-Hatayspor: 2-0
Kayserispor-Konyaspor: 3-2
Sivasspor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Rizespor: 3-2
Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Antalyaspor-Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0
Bodrum FK-Göztepe: 0-0
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Gelecek hafta oynanacak maçlar ise şöyle planlandı:
14 Şubat Cuma 20.00 Adana Demirspor-Antalyaspor
15 Şubat Cumartesi 13.30 Gaziantep FK-Sivasspor
16.00 Başakşehir-Bodrum FK
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
16 Şubat Pazar 13.30 Hatayspor-Alanyaspor
16.00 Konyaspor-Samsunspor
16.00 Eyüpspor-Kayserispor
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
17 Şubat Pazartesi 20.00 Rizespor-Galatasaray