23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsizdir

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANIYOR

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına hediye ettiği bu milli bayram, bütün dünya çocukları tarafından da kutlanabiliyor.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ YAPILIYOR

23 Nisan’da düzenlenecek çeşitli etkinlikler kapsamında, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi. Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİLECEK HATLAR

Cumhurbaşkanı kararıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak sunacak.