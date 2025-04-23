23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsizdir

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına sunduğu bu milli bayram, aynı zamanda tüm dünya çocukları tarafından da coşkuyla karşılanıyor.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA

Etkinliklerin düzenleneceği bu özel günde, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete’de yayınlandı.

ÜCRETSİZ HATLAR

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle birçok toplu taşıma hattı ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu hatlar arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı bulunuyor. Ayrıca, belediyelerdeki toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hale getirilecek.