23 Nisan’da Ulaşım Ücretsiz Olacak

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına hediye edilmiştir ve artık tüm dünya çocukları tarafından da coşkuyla kutlanıyor.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Etkinliklerle dolu olan 23 Nisan’da, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı bilgisi verildi. Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR

Cumhurbaşkanı’nın kararı çerçevesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı gibi önemli hatların yanı sıra belediyelerin toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.