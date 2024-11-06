24 Kasım Eğitim Durumu Nedir?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN RESMİ TATİL OLUP OLMADIĞI

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve okulların tam gün mü yoksa yarım gün mü eğitim vereceği, öğrenciler ve veliler açısından merak edilen konular arasında yer alıyor. “Peki, 24 Kasım resmi tatil mi?” sorusu sıkça araştırılan bir konu haline gelmiş durumda. Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin emeklerinin kutlanacağı törenlerin düzenlenmesi planlanıyor. Ancak, birçok kişi bu tarihin tatil olup olmadığını araştırıyor.

24 KASIM’DA OKULLAR AÇIK MI?

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil değil. Bu nedenle, 24 Kasım’da okullar ve kamu kurumları açık kalacak, eğitim ve iş hayatı normal seyrinde devam edecek. Türkiye’de 24 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını kabul ettiği tarih olarak 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. UNESCO tarafından önerilen 5 Ekim’in dışındaki bu özel günde, eğitim kurumlarında günün anlamına uygun çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ancak, resmi tatil olmadığı için “24 Kasım’da okullar tatil mi?” sorusunun cevabı da hayır.