More
Gündem

24 Kasım Eğitim Durumu Nedir?

24-kasim-egitim-durumu-nedir

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN RESMİ TATİL OLUP OLMADIĞI

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve okulların tam gün mü yoksa yarım gün mü eğitim vereceği, öğrenciler ve veliler açısından merak edilen konular arasında yer alıyor. “Peki, 24 Kasım resmi tatil mi?” sorusu sıkça araştırılan bir konu haline gelmiş durumda. Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin emeklerinin kutlanacağı törenlerin düzenlenmesi planlanıyor. Ancak, birçok kişi bu tarihin tatil olup olmadığını araştırıyor.

24 KASIM’DA OKULLAR AÇIK MI?

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil değil. Bu nedenle, 24 Kasım’da okullar ve kamu kurumları açık kalacak, eğitim ve iş hayatı normal seyrinde devam edecek. Türkiye’de 24 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını kabul ettiği tarih olarak 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. UNESCO tarafından önerilen 5 Ekim’in dışındaki bu özel günde, eğitim kurumlarında günün anlamına uygun çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ancak, resmi tatil olmadığı için “24 Kasım’da okullar tatil mi?” sorusunun cevabı da hayır.

ÖNEMLİ

Gündem

“140 Şüpheli 8 İlde Yakalandı”

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde güvenlik güçlerine saldırarak 16 görevli ve 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığını ve adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Gündem

Sünnet Sonrası Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'de özel bir tıp merkezinde, doktor olmayan bir çalışan tarafından sünnet edilen 6 yaşındaki çocuk, yanlış ilaç ve usulsüz sevk sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.