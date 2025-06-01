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27,5 Milyon TL Dolandırıcılık! 62 İlde 332 Kişi!

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GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dijital materyal incelemesi ve analiz çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda M.A.Y. liderliğindeki 8 şüphelinin, ikinci el siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte araç yedek parça ilanları vererek toplam 62 ilde 332 kişiyi dolandırdığı belirlenmiş. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 27 milyon 500 bin TL’lik işlemler tespit edilince, şahıslara yönelik operasyon planlandı.

OPERASYON DETAYLARI VE YAKALAMALAR

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.A.Ç’nin Batum’da, B.K.’nın İzmir’de, B.T. ve D.Ç.’nin Gaziantep’te, M.A.Y., M.M.D., V.B.A. ve İ.Ö.’nün ise Gümüşhane’de yer aldığı tespit edildi. Gümüşhane, İzmir ve Gaziantep’te eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Bu operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 11 adet telefon, 3 adet tablet, 3 adet hard disk, 10 adet sim kart, 2 adet laptop, 5 adet banka kartı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 87 adet fişek mevcut.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu aşamada B.T., M.M.D. ve M.A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler İ.Ö., D.Ç., V.B.A. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, siber suçlarla mücadelede önemli bir aşama olarak kaydedildi.

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