27,5 Milyon TL Vurgun Yapıldı!

GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital materyal incelemesi ve analiz çalışmaları gerçekleştirdi. Bu incelemeler sonucunda, M.A.Y. liderliğindeki toplam 8 şüphelinin, ikinci el siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte araç yedek parça ilanları vererek, 62 ilde 332 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 27 milyon 500 bin TL’lik işlem tespit edilmesinin ardından, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında M.A.Ç’nin Batum’da, B.K.’nın İzmir’de, B.T. ve D.Ç.’nin Gaziantep’te, M.A.Y., M.M.D., V.B.A. ve İ.Ö.’nün ise Gümüşhane’de olduğu saptandı. Gümüşhane, İzmir ve Gaziantep’te yapılan eş zamanlı şafak operasyonları neticesinde 7 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyon sonucunda 11 adet telefon, 3 adet tablet, 3 adet hard disk, 10 adet sim kart, 2 adet laptop, 5 adet banka kartı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 87 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrasında B.T., M.M.D. ve M.A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise İ.Ö., D.Ç., V.B.A. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.