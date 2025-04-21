27 Kişi İfade Vermeye Çağrıldı!

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar nedeniyle başlattığı soruşturmaya devam ediyor. Bu süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

27 KİŞİ İFADE VERECEK

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 27 şüpheliyi ifade vermek üzere emniyete çağırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GEREKEN ADIMLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğuna yönelik ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapordaki tespitler doğrultusunda “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlattı. İmamoğlu, bu çerçevede savcılığa ifade verdi. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi’ne yazı göndererek, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak olarak kullanıldığı işlemlerin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gereken adımların ivedilikle atılmasını talep etti. İstanbul Üniversitesi ise 18 Mart’ta, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” nedenleriyle geri alınarak iptal edildiğini duyurdu.