27 Yaşındaki Ayşe A.’dan Şok İfade!

ATAY A. HAKKINDAKİ İFADELER

Ümraniye’de 60 yaşındaki babası Atalay A.’yı öldüren 27 yaşındaki Ayşe A.’nın emniyette vermiş olduğu ifade kamuoyuna yansıdı. Ayşe A., cinayetin arka planını ve yaşanan olayları detaylarıyla anlatırken, yaşadığı duygusal süreçleri de aktarıyor.

CİNAYETİN NEDENİ

Olayın özel şartları, cinayetle ilgili farklı bakış açıları sunuyor. Ayşe A. ifadesinde, “Beni sürekli tehdit ediyordu. Artık dayanılmaz hale geldi,” diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı vurguluyor. Bu durum, olayın neden yaşandığını anlamak için kritik bir nokta oluşturuyor.

OLAY ANINDA YAŞANANLAR

Ayşe A., cinayetin gerçekleştiği gün neler yaşandığını da aktarıyor. “O an kendimi kaybettim,” diyor ve bunun sonucunda ortaya çıkan dramı anlatıyor. Bu açıklamalar, cinayetin oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Bu olay, hem aile içindeki dinamiklerin hem de ruhsal sağlığın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.