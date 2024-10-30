270 Kuyuda Sondaj Hedefi Açıklandı

PETROL VE GAZ ÜRETİM HEDEFLERİ

Türkiye, önümüzdeki yıl petrol ve gaz üretimi için 270 farklı kuyuda sondaj yapmayı amaçlıyor. 2025 yılına dair Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, günlük ham petrol üretimini 172 bin varile ve yıllık doğal gaz üretimini ise 3 milyar metreküpe yükseltmek hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ortak çalışması olan “2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, Gabar bölgesinde 2021’de Şehit Esma Çevik ve Şehit Teğmen Akdeniz, 2022’de Şehit Aybüke Yalçın ve bu yıl ise Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar sahasında keşfedilen petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon varile ulaştı. Böylece, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması amacıyla stratejiler hız kazandı.

YERLİ PETROL ÜRETİMİ VE ÇIKARIM ORANLARI

Eylül itibarıyla Gabar bölgesindeki üretim kuyularının sayısı 50’ye çıktı ve günlük petrol üretimi 48 bin 100 varil seviyesine ulaştı. Üretimin başlamasından bu yana geçen 3 yıllık sürede Gabar bölgesinde toplamda 17,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın 7 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre, günlük petrol üretimi şu an itibarıyla yaklaşık 110 bin varil seviyesine ulaştı. Programda yer alan hedef doğrultusunda, 2025 yılı itibarıyla bu rakamın günlük 172 bin varile çıkarılması amaçlanıyor. Ayrıca, 2025 yılında doğal gaz üretim hedefi de 3 milyar metreküp olarak belirlenmiş durumda.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDEKİ ARTİŞ VE PLANLAR

Doğal gaz alanında, 2023 yılında gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 109 artış göstererek 852 milyon metreküp oldu. Yurt içi üretimin, tüketimi karşılama oranı yüzde 1,7 seviyesinde kaldı. Bu yıl sonuna kadar doğal gaz üretiminin 2,8 milyar metreküpe ulaşması ve 2025’te 3 milyar metreküpe çıkması planlanıyor. Karada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deniz sahaları dahil olmak üzere petrol ve gaz arama faaliyetleri kapsamındaki sismik ve sondaj çalışmaları yoğun olarak devam edecek. Bu bağlamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde gelecek yıl 270 kuyu için sondaj yapılacak. Ayrıca, 21 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik verilerin toplanması da amaçlanıyor.