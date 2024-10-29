“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Siyasi Mesajlar”

CUMHURİYET 101 YAŞINDA

Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla siyasiler ve bakanlar çeşitli mesajlar yayımladı.

YILMAZ: DAHA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Cumhuriyet’in 101. yılını, ilk günkü heyecanla kutladıklarını ifade etti. Yılmaz, 29 Ekim’in aziz milletin bağımsızlık tutkusunu dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti. Türk milletinin yokluklar içinde Cumhuriyet’i kararlılıkla kurduğunu vurgulayan Yılmaz, “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Yılmaz, her türlü tehditin Türk milletinin iradesi karşısında başarısız olduğuna dikkat çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

KURTULMUŞ: EN ESASLI KAZANIMIMIZDIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhunun milli egemenlik olduğunu vurguladı. Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde kutlanan kazanımların önemine değinen Kurtulmuş, egemenliğin sadece millete ait olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Cumhuriyetin ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir” dedi. Milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapan Kurtulmuş, Cumhuriyet’in temel ilkelerinden güç alarak ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

KALIN: GURURLA VE MİNNETLE ANIYORUZ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, geçmişte yazılan destanı gururla andıklarını belirtti. Kalın, “Bu kutsal vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın mirası, bizlere yılmadan daha aydınlık yarınlar yaratma mesuliyetini hatırlatmaktadır” dedi. Cumhuriyet’in payidar olmasını temenni ettiklerini söyleyen Kalın, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

TUNÇ: CUMHURİYETİMİZ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet’in 101’inci yılına ulaştıklarını ifade etti ve “Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınara dönüşmüştür” ifadesini kullandı. Tunç, temel hak ve özgürlükleri koruyarak güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

YERLİKAYA: MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet’in bedelinin büyük bir mücadele ile ödendiğini belirtti. Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

TEKİN: EVLATLARIMIZIN ELLERİNDE YÜKSELECEKTİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde umutla bakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tekin, Cumhuriyet’in temellerini bilimin ışığında yükseletecek yeni nesiller yetiştirme hedefinde olduklarını ifade etti.

ERSOY: CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet’in 101. yılını yeni başlangıçların çağı olarak değerlendirdi. Ersoy, “Cumhuriyetimizin varlığına hizmet ve yarınlarına ilerleme yolunda hiçbir engel bizi yıldıramayacaktır” dedi.

URALIOĞLU: ASLA BOYUN EĞMEYECEKTİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, terör saldırıları ışığında, Türk milletinin bir arada durarak bu saldırılara boyun eğmeyeceğini ifade etti. Uraloğlu, projelerle Türkiye’nin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

BAHÇELİ: DEVİR TÜRK DEVRİDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin bir asrı geride bıraktığına vurgu yaparak, “Devir, Türk devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır” dedi. Bahçeli, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin önemini vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, var olan sorun bölücü terör sorunudur” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet’in kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurguladı. Özel, bu mirası güçlendirmek için durmadan çalışacaklarını belirtti.

DERVİŞOĞLU: EN SOYLU VE EN BÜYÜK ADIM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet’in Türk milletinin en soylu, en büyük adımı olduğunu belirtti. Dervişoğlu, Cumhuriyet fikrinin ortak bir şuur ve idrak haline sahip olduğunu ifade etti.