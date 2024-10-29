“29 Ekim’de Ücretsiz Ulaşım İmkanı”

ÜCRETSİZ SEYAHAT FIRSATI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, bakanlığa bağlı olan Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının tamamen ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararın Resmi Gazete’de yer aldığını hatırlattı. “29 Ekim’de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak.” dedi.

KENT İÇİ ULAŞIMDA KOLAYLIK

Uraloğlu, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü vesilesiyle vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz.” şeklinde ekledi. Bu hatların, tüm halk için gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunacağına dikkat çekerek, bu uygulamanın önemli bir fırsat sağladığını vurguladı.