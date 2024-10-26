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Ekonomi

29 Ekim İkramiyesi Hakkında Bilgiler

29-ekim-ikramiyesi-hakkinda-bilgiler

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla, emeklilerin gözleri ikramiye gelişmelerine çevrildi. Geçen yıl Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak emeklilere tek seferlik 5.000 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bu sene emeklilerin aklındaki en önemli soru, 29 Ekim’de ikramiye verilip verilmeyeceği.

İKRAMİYE İLE İLGİLİ GÜNDEM

Emekliler, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yeni bir ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyor. 29 Ekim’de ikramiye olup olmayacağı, bu yılki gelişmeler doğrultusunda büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Emekliler, bu konuda yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor.

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