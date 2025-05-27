2B Arazilerinin Tapu Süreci Nasıl İşleyecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman niteliğini kaybetmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanı için vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek. Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının netleştirileceğini ve tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyen bu sürecin, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

2B ARAZİSİ NEDİR?

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesine göre, 31.12.1981 tarihinden önce bilimsel olarak orman niteliğini yitirmiş araziler, artık orman statüsünden çıkarılıyor. Bu alanlar, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı orman vasfı olmayan yerler olarak değerlendirilmekte.

TAPU SÜRECİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Orman vasfını kaybetmiş ve uzun zamandır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişi, bu arazilerin tapu sürecinden etkileniyor.

2B ARAZİLER NASIL TESCİL EDİLİR?

Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına alındıktan sonra bu araziler Hazine adına tescil ediliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda fiili kullanım durumlarını göz önünde bulundurarak kadastro çalışmaları yapıyor. Kadastro tutanağında, arazinin üzerindeki yapıların ve tesislerin kime ait olduğu ve ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.

UYGULAMA ORMAN VARLIĞINA ZARAR VERİR Mİ?

Bu çalışmanın orman varlığına zarar vermesi veya ormanları imara açması kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri, 1981 yılından önce orman niteliğini yitirmiş ve halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan yaklaşık 100 bin hektarlık alanları kapsıyor.

DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan sonra, 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilecek. Vatandaşların, bu aşamadan sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekecek.

EN FAZLA HANGİ İLLERDE YARARLANILACAK?

Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin, 2B arazisi kullanım kadastrosunun en yoğun şekilde yapılacağı şehirler arasında yer alıyor.