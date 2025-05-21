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2B Mükafatı Verilecek! Tapuları Kazanacaklar

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BAKAN KURUM’DAN TAPU AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 178. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz” diyerek, tapu teşkilatı ile kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacaklarını belirtti.

İKİ YILDA TAMAMLANACAK ÇALIŞMALAR

Kurum, orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı. Sözlerine devam eden Kurum, bu alanların kullanıcılarını hızlı bir şekilde belirleyeceklerini ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlara tapularını kazandıracaklarını ifade etti.

ÖNEMLİ

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