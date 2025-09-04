3 Cinayet Olayının Şüphelileri Yakalandı

CİNAYETLERİN YAŞANDIĞI GÜN

Kayseri’de 1 Eylül tarihinde üç ayrı cinayet olayı gerçekleşti. İlk cinayet, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki 15 katlı bir binada meydana geldi. Burada, Battal U. ile apartman görevlisi Bektaş Aşçıpınar (38) arasında belirlenemeyen bir sebep dolayısıyla tartışma çıktı. Kısa zamanda büyüyen tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Bu kavga esnasında Battal U., Aşçıpınar’ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı Aşçıpınar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi’ndeki bir taksi durağında ikinci cinayet olayı gerçekleşti. Burada, taksi şoförü Mustafa Durmuş ile M.Ş. arasında çıkan bir tartışma sonucunda M.Ş., Durmuş’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÜÇÜNCÜ OLAYDA BİÇAKLA YARALAMA

Saat 21.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde, sokakta kanlar içinde yatan bir kişi bulundu. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı şahsın Suriye uyruklu Ahmet H. olduğunu tespit etti. İlk müdahalesinin ardından Ahmet H., Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan üç cinayet olayının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışmalar başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, taksici Mustafa Durmuş’un ölümüne neden olan M.Ş. ve Bektaş Aşçıpınar’ı öldüren Battal U. saklandıkları yerlerde yakalandı. Ayrıca, Ahmet H.’yi bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki T.Y.E. bir binanın çatısında bulundu. Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.