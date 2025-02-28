3 İlde Kaçakçılık Operasyonu: 80 Milyonluk Vurgun

YURT DIŞINDAN KAÇAK PARÇA GETİRENLERE OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı olarak oto yedek parçaları getirerek ülkeye sokan kişilere karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonrasında şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Kaçak motor ve yedek parçaların farklı illere sevk edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

DEV OPERASYONUN SONUCU

11 Şubat tarihinde Ankara merkezli olarak Gaziantep ve Şırnak’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda toplamda 1340 adet araç motoru ve parçalarıyla birlikte 2 bin 559 gümrük kaçağı yedek parça ele geçirildi. Piyasa değeri 80 milyon TL olarak biilgilendirilen bu kaçak ürünler üzerinden hukuki süreç başlatılırken, operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Emniyet sorgularının ardından 8 kişi serbest bırakıldı.

ADLİ SÜREÇ VE SONUÇLARI

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Bu kişiler adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı koyularak serbest bırakıldı. Operasyona dair ilerleyen günlerde daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.