3 İlde Sinsice Sahte Altın Operasyonu

DOLANDIRICI ÇETESİ İNEGÖL’DE YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı, iki dolandırıcının sahte altın dolandırıcılığı için düzenlediği operasyonla gündeme geldi. H.İ.K. (37) ve E.S. (25) isimli şüpheliler, bir kuyumcu dükkanına gelerek deneme amaçlı 2 gram altın bozdurmak istediler. İş yeri sahibi, altınların gerçek olduğunu doğruladıktan sonra, ödeme yaparken şüpheliler ani bir şekilde ceplerindeki 40 gram altını da bozdurmak istediklerini açıkladı. Kuyumcu, toplam 42 gram altını teslim aldı ve yaklaşık 200 bin TL’yi şüphelilere verdi. Ancak, şüpheliler uzaklaştıktan sonra yapılan incelemede 40 gramlık altının sahte olduğu tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI İLE ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Durumun emniyete bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle, H.İ.K. ve E.S.’nin kimlikleri tespit edildi. Dolandırıcılar, Bursa kent merkezinde başka bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

ÜÇ İLDE DAHA DOLANDIRILDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin sadece İnegöl’de değil, Bilecik’in Bozüyük ilçesi ile Kütahya’nın Emet ve Tavşanlı ilçelerinde de toplam 129 sahte gram altınla en az dört kuyumcuyu dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 76 adet sahte gram altın, gerçek 10 gramlık altınlar, 7 Cumhuriyet altını ve 143 bin TL para bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.