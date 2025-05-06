3 Kilo Bebekten Yarım Kilo Tümör

MUCİZEVİ AMELİYAT VE TIL LİTERATÜRÜNE GEÇİŞ

Kütahya’da gerçekleşen olağanüstü bir operasyonla hayata yeniden tutunan bebek, tıp alanında önemli bir yere sahip oldu. Mustafa ve Fatma Kara çifti, erkek bebeklerinin doğumu için Kütahya Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Acil sezaryenle dünyaya gelen bebekte, doğum sırasında boynunda tümör tespit edildi. Doğum sonrası yoğun bakıma alınan bebeğin, bir hafta sonra uzman ekip tarafından başarılı bir operasyonla tedavi edilmesi sağlandı.

OPERASYONUN DETAYLARI VE BAŞARI ORANI

Bebeği ameliyat eden uzman ekip, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın ile birlikte doktorlar Serkan Telli, Merve Yaman, Süleyman Camgöz, Hüsam İbrahimoğlu, Turan Canmurat İzgi, Cemal Aksoy, Kübra İnan, Musa Turgut ve Ali Kaynak’tan oluşuyordu. Yapılan operasyonda bebeğin boynundaki 445 gramlık tümör başarıyla alındı. Prof. Dr. Tayfun Aydın, doğumda hava yollarının tıkalı olduğunu belirterek, “Bebek, normal şartlarda yaşama şansı çok düşüktü. Kordonun yeterli uzunluğu sayesinde 12 dakikada hava yolu güvenliği sağlandı. Bir hafta sonra gerçekleştirdiğimiz ameliyatta, boynundaki 445 gramlık tümörü çıkardık. Bebek, operasyon sonrası rahat nefes almaya başladı. Bu, dünyada yedinci vaka olarak tıp literatürüne girecek bir başarı” diye ifade etti.

AİLENİN MUTLULUĞU VE TEŞEKKÜR

“Mehmet Eymen” ismi verilen bebeğin annesi Fatma Kara, yaşadıkları zorlu süreci değerlendirerek, “Tümör alındıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Bu tür başarılı operasyonlar, tıbbın ilerleyişini ve bebeklerle ilgili zorlu vakalarda umut ışığı olmayı sürdürüyor.