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“3 Kız Öğrenci K.K.’yı Dövdü!”

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Olayın Gerçekleştiği Yer

Bağlar ilçesinde bir lisede eğitim gören ve isimleri öğrenilemeyen 3 kız öğrenci, okul çıkışında yaşıtları olan K.K. isimli öğrenciyle karşılaştı. K.K., okuldan çıktıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir ara sokağa götürüldü.

Tartışma ve Sonrası

Taraflar arasında başlayan tartışma sonrasında, öğrencilerden 2’si K.K.’yı darbetti. Diğer kız öğrenci ise bu zorbalık anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye aldı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Tedavi ve Şikayet Süreci

K.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alınan tedavi sonrasında K.K., yaşadığı saldırıyla ilgili olarak şikayetçi oldu. Bu olayla ilgili kaçan öğrencilerin yakalanması için çalışmalar başladı.

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